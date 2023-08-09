Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 2.si düzenlenecek Bilgievleri Ufak Tefek Festivali dolu dolu etkinliklerle 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Sekapark Uçurtma TepesindeKOCAELİ (İGFA) - Mutlu Şehir Kocaeli’de çocukları, gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere yer veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm çocukları bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Ufak Tefek Festivaline davet etti. Çocukların 2 gün boyunca 12.00-22.00 saatleri arasında atölyelerde hem öğrenip hem de etkinliklerde diledikleri gibi zaman geçirebileceklerini belirtti. Sürpriz etkinlikler ve ikramların da yer alacağı festivalde çocuklar bütün bir yılın yorgunluğunu atarak gönüllerince eğlenecek.

BİLGİEVLERİ ÇOCUKLARI BULUŞACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Bilgievleri çocukları için düzenlenecek Ufak Tefek Festival ile çocuklar neşeli ve keyifli günler geçirecek. Çocukların neşe içinde eğlenip, keyifle katılacakları festivalde; Ahşap, Botanik, Çanta Boya, Paracord Bileklik, Uçurtma, Gezen Çömlek, Bilim, 3D Kalem, Hama Boncuk, Kum Boyama, Taş Boyama Atölyelerin yanı sıra Yüz Boyama, VR Oyun Grupları, Şişme Oyun Grupları, Playstation Oyun Alanları ve Serbest Alan Etkinlikleri, Survivor Parkuru da yer alacak.

Sekapark Uçurtma Tepesi’nde yapılacak olan Bilgievleri Ufak Tefek Festivali 12 Ağustos 2023 Cumartesi birbirinden farklı etkinliklerle başlayacak. Bilgievleri öğrencileri hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri; aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler bulunuyor. Ayrıca saat 12.00’de başlayacak festivalin ilk gününde Bilgievleri çocukları Burak Onurlu ve Niloya ikinci gününde ise Rafadan Tayfa konseriyle keyifli anlar yaşayacak.