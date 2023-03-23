Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği destekli projelerinden biri olan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın paydaş katılımı toplantısı gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) -Kent genelinde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Avrupa Birliği’nin desteğiyle projelendirdiği Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) 1. paydaş katılımı toplantısını Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği (AB) destekli projelerinden biri olan SKUP toplantısında; sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın artırılması gibi insan yaşamının kalitesini artıracak temel ihtiyaçlara verecek konu başlıkları ele alındı.

SKUP PROJESİ 2 YIL SÜRECEK

Kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve bununla birlikte çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP), Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. 2022 yılı ağustos ayında başlayan ve iki yıl sürecek olan Kocaeli SKUP projesi kapsamında düzenlenen 1. Paydaş Katılım Toplantısı’na plancılar, politikacılar, kurumlar, yerel ve bölgesel aktörler ile vatandaşlar katıldı.

Projenin ilerleyen aşamalarında 12 farklı temada farklı çalışma grupları ile ilerleme sağlanacak. Bu kapsamda Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın 1. Paydaş katılımı toplantısında, Toplu Ulaşım, Motorsuz Ulaşım ve Mikro Mobilite, Kentsel Lojistik, Özel Araç ve Otomobil Kullanımı Erişilebilirlik, Yol Güvenliği, Hareketin Sosyal Boyutu, Eşitlik, Çevre, Sürdürülebilirlik, Finansman, Ulaşımın Sürdürülebilir Enerji Kaynakları, Dayanıklılık ve Stratejik Planlama konuları üzerine uzman grupların dağılımı sağlandı.