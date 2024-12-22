Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşın imdadına yetişiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, barınma gibi temel gereksinimlerden yoksun vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yılın 12 ayı hizmet veren Barınma ve Konaklama Merkezleri, vatandaşın sorununa kalıcı çözümler üretilinceye dek yeme içme, psikolojik destek ve sağlık gibi ihtiyaçlara cevap veriyor.

VATANDAŞIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

153 Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlara “sosyal belediyecilik” anlayışıyla anında dönüş yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşı bulunduğu yerden alarak Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştiriyor. Burada sıcak odaya, 3 öğün yemeğe ve her türlü kişisel temizlik ürünlerine ulaşabilen vatandaş, ihtiyaç halinde giysi yardımından da faydalanabiliyor. Ayrıca gerekli durumlarda sağlık hizmeti de yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Vatandaşlar, 24 saat kesintisiz internet, geniş bahçe kullanımı ve çeşitli hobi imkânlarıyla Barınma Merkezlerinde verimli zaman geçirebiliyor.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANLARINDA

Büyükşehir Konaklama Merkezleri, vatandaşın normal yaşantısını kesintiye uğratacak, afet ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların refakati ve acil durumlarda dezavantajlı koşullar ortadan kalkana kadar olumsuz durumdan etkilenen vatandaşın yanında oluyor. Her türlü sağlık hizmeti, psikolojik destek, barınma ve giysi yardımından hiçbir ücret ödemeden faydalanabilen vatandaşlar, sorunların çözümü noktasında da Büyükşehir’in desteğini görüyor.

YILIN 12 AYI KESİNTİSİZ HİZMET

Başkan Tahir Büyükakın’ın “Kocaeli’nde kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatını hassasiyetle uygulayan ekipler, çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Soğuk kış günlerinde önemi artan Barınma Merkezleri, yılın 12 ayı İzmit ve Gebze’de hizmet veriyor. Ekipler tarafından gerekli sosyolojik, ekonomik ve psikolojik değerlendirmeleri yapılan vatandaş, Barınma Merkezi’ne yerleştiriliyor. Burada her türlü ihtiyacı karşılanan kişi, dezavantajlı koşullar ortadan kalkana kadar konaklama yapabiliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, asgari düzeyde yaşamını sürdürmekte zorlanan vatandaşın yanında oluyor.