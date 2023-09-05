Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği ‘Kardeş Pası 5’ Sokak Basketbol Şampiyonası sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini organize ettiği ‘Kardeş Pası 5’ Sokak Basketbol Şampiyonası 32 takımın nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakaların izlenildiği turnuva final maçları ve hemen akabinde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Şampiyonada Akademi Team birinci, İstanbulls ikinci, Ne Diyon Ya üçüncü, Bad Boys takımı ise dördüncü oldu.

REKABET DOLU EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kardeş Pası 5’ Sokak Basketbolu Turnuvası genç basketçilerin bir araya geldiği, rekabet dolu ve eğlenceli bir etkinlik olarak gerçekleşti. Ferruh Duygu Spor Tesisleri’nde düzenlenen ve 2 gün süren çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuva, gençlerin basketbol tutkusunu yansıttığı ve yeteneklerini sergilediği bir sahneye dönüştü.

AKADEMİ TEAM ŞAMPİYON OLDU

Turnuvanın en çekişmeli anları final maçlarında yaşandı. Akademi Team takımı, rakibi İstanbulls karşısında sergilediği oyun ve mücadele ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Rakibine 22-9’luk skorla üstünlük sağlayan Akademi Team şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın üçüncülük maçını ise Bad Boys karşısında 8-4 galip gelen Ne Diyon Ya takımı kazandı. Final maçının ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada dereceye giren birinci takıma 20 bin TL, ikinci takıma 15 bin TL, üçüncü takıma ise 10 bin TL tutarında spor hediye çeki verildi.