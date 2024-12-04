Kocaeli Büyükşehir’in İzmit Solaklar Kavşağı’nda yapımına başladığı Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı üst geçidinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği üstyapı projeleriyle vatandaşların şehir içindeki seyahatlerini kısaltarak, daha konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda “Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi’ni” tamamlayarak, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getiren Büyükşehir, bölgede yaya geçişlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla yaya üst geçidi inşaatına da başladı.

MODERN ÜST GEÇİT

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çelik konstrüksiyon olarak yapımına başlanan Solaklar Kavşağı Yaya Üst Geçit projesinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tek açıklığı 63 metre olan, toplamda 70 metre ile Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı üst geçidi olacak projenin her iki ayağında asansör yer alacak. Yüzde 30’u tamamlanan projenin önümüzdeki yıl şubat ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İNCELEMELERDE BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, beraberinde Genel Sekreter Yarımcısı Numan Balaban ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dağhan Çelebi ile üst geçit inşaatında inceleme yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, araç trafiğine açılan Solaklar Kavşağı’nın, bölgenin ve dolaylı yoldan şehrin büyük bölümünün araç trafiğini rahatlattığını kaydetti.

VATANDAŞA GÜVENLİ VE KONFORLU BİR HİZMET

Solaklar Kavşağı’ndaki üst geçidin tamamlanmasının ardından Solaklar ve Yeşilova’daki vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerinin güvenli hale geleceğini belirten Başkan Büyükakın, “Projemiz tamamlandığında yaya geçişlerini bir sorun olmaktan çıkarıp, bölgemize değer katmış olacağız. Proje kapsamında üst geçidin her iki ayağında da asansör yer alacak. Özellikle engelli bireylerin ve ailelerin rahatça kullanabileceği bir üst geçit olacak” dedi.