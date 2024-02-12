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Kocaeli'de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında D-100 İstanbul istikametinde asfalt ve yol çizgi imalatları tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında D-100 İstanbul istikametinde asfalt ve yol çizgi imalatları tamamlanarak trafiğe açıldı.

Proje kapsamında Sakıp Sabancı Caddesi’nde aydınlatma direkleri montajı, Vatan Caddesi’nde bitümlü temel asfalt serimiyle kaldırım parke imalatları, stat yolunda da yol genişletme kazı çalışmaları yapılıyor.

30 METRELİK DUBLE YOL

D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, 2x2 gidiş-geliş olarak ulaşım sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğundaki yeni yol için 71 bin ton asfalt dökülecek.