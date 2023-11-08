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Kocaeli Stadyumuna güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar tekrar başladı. Stadyum yolunda D-100 güney yan yol trafiğe kapatıldı. Aşınma ve binder asfalt serimi yapıldı. TEM Otoyolu güney taşıma yolundaki trafik Ankara istikameti servis yoluna aktarıldı. Gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak tüm emniyet tedbirleri alındı.

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak ile D-100 karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

YAN YOLLARLA 13 KİLOMETRE

Anadolu Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılacak. D-100 Karayolundan Anadolu Otoyoluna bağlanan yol genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve yol üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılacak. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğunda yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.