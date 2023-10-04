Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turabi yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir TDM Korosu, birbirinden farklı makamlardaki eserleri seslendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Din Musikisi Bölümü (TDM) Korosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konya’da düzenlenen Mistik Müzik Festivali’ne katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Türk Din Musikisi Bölümü eğitmeni ve koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki koro, başarısıyla izleyenlerden büyük ilgi gördü.

KBB Konservatuvarı bünyesindeki TDM Korosu geçtiğimiz hafta Mistik Müzik Festivali kapsamında Konya Mevlana Meydanı’nda düzenlenen organizasyonda sahne aldı. Özel davetle festivale katılan koro, yıllarca akıllardan çıkmayacak bir konsere imza attı. Şef Turabi yönetimindeki koro, birbirinden farklı makamlardaki eserleri başarıyla seslendirdi. Konserde, “Gafletten Uyan Ey Dil, Sana Ahmed mi Muhammed mi? Ya Hazreti Mevlana” gibi önemli eserler icra edildi.

BÜYÜKŞEHİR KOROSUNA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki Büyükşehir TDM Korosu, Konya Mistik Müzik Festivali’nde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar konseri izleyebilmek için saatler öncesinden konser alanındaki yerlerini aldı. Yoğun ilgi nedeniyle konserin düzenlendiği Konya Mevlana Meydanı’ndaki Konya Selimiye Camii’nin avlusu vatandaşların ilgisiyle doldu. Konseri turistler de ilgiyle takip etti.