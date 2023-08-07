Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. Buğday tozu sıkışması sonucu yaşandığı belirlenen patlamanın meydana geldiği bölgede 2'si ağır 10 kişi yaralandı. AFAD, patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda büyük bir gürültü ile patlama yaşandı.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamanın TSO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında 'buğday tozu sıkışması' sonucu yaşandığını belirtti.

Vali Yavuz, patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında herhangi bir yaralının olmadığını söyledi.

#SONDAKİKA | Kocaeli Derince Limanı'ndaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda çok şiddetli bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/ot26z4ca19 — 23 DERECE (@yirmiucderece) August 7, 2023

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, Derince Limanı'ndaki Toprak Mahsülleri Ofisi'nin silolarında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ettiğini belirterek, "Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz olay yerinde hızla müdahale ediyor ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Hepimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Derince Limanı'ndaki Toprak Mahsülleri Ofisi'nin silolarında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz olay yerinde hızla müdahale ediyor ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Hepimize…

— Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) August 7, 2023

AFAD'dan yapılan açıklamada da, saat 14.50 sıralarında, Liman bölgesinde bir patlama meydana geldiği anımsatılarak, "Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.