Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak Kartepe Teleferik Projesi ile Kocaeli’ye turizm destinasyonu kazandırıldığını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaelilerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferik Projesi’ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da eşlik etti. Vatandaşla buluşmasına az bir zaman kalan projeyle ilgili Başkan Büyükakın, “Kocaeli’ne inanılmaz bir turizm destinasyonu kazandırıyoruz” dedi.

"50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLACAK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak Kartepe Teleferik Projesi ile vatandaşlara eşsiz bir manzara eşliğinde seyahat sunmaya hazırlanıyor. Proje yoğun bir çalışma ile yürütülüyor. Bu çalışmaları yerinde inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, tüm çalışmaların iş programında bir aksama olmadan hızla devam ettiğini söyledi. Kocaelililerin 50 yıllık hayaline kavuşacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Çevre illerden gelen misafirlerle birlikte bu doğa harikasını izleme imkanı bulacağız. Hattın belli noktalarında sağa doğru baktığınızda Sapanca Gölü’nü, sola doğru baktığınız da Marmara Denizi’nin bittiği nokta olan İzmit Körfezi’ni göreceksiniz. Ayrıca size harika bir orman manzarası eşlik edecek. Kocaeli inanılmaz bir turizm destinasyonu kazanacak” dedi. Kartepe’nin turizm potansiyeli açısından şehrin çok önemli bir noktası olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, teleferik projesiyle hem ekonominin hem de sosyal yaşamın hareketleneceğini aktardı.

DERBENT İSTASYONU TAMAM

Büyükşehir’in titizlikle işleyen çalışma programı doğrultusunda Kartepe Teleferik Hattı’nın ilk ayağı olan Derbent İstasyonunun kurulumunu tamamlandı. Kuzuyayla İstasyonunda ise çelik ankraj plakaları ve ankraj montajları bitti. Yükseltme perdelerinin imalatına ise devam ediliyor. 8 adet direk temelinin betonu dökülürken 10 ve 11 no’lu direklerin kolon imalatına da başlandı. Yüzde 68 oranında ilerleme kaydedildi.

Turizm açısından yaz kış işleyen bir cazibe merkezi olacak, Derbent ve Kartepe arasından çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek.