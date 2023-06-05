Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli’ndeki esnaf ve deprem bölgesindeki esnafların ürünlerinin yer aldığı “Kocaeli Ucuzluk Panayırı”na vatandaşlar beş gün boyunca yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir’in desteğiyle Kocaeli’ndeki esnaf ve deprem bölgesindeki esnafların ürünlerinin yer aldığı “Kocaeli Ucuzluk Panayırı” dolu dolu geçti

İzmit Kent Meydanına kurulan panayırda vatandaşlar, giyimden ayakkabıya, tuhafiyeden züccaciye ürünlerine kadar her şeyi rahatlıkla ve uygun fiyatla buldu. Çeşitli etkinliklerle de renk katılan panayırda hem esnaf hem müşteriler doyasıya eğlendi. Panayırda ayrıca deprem bölgesinden ürünlerini satamayan esnaf da yer aldı.

FESTİVAL TADINDA ALIŞVERİŞ

İzmit Kent Meydanına kurulan “Kocaeli Ucuzluk Panayırı” birbirinden eğlenceli etkinliklere de sahne oldu. Panayırda çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için akrobasi gösterileri, bilim şovlar, çocuk oyun grupları, palyaço, tahta bacak, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra ikramlar da yapıldı. Akşam saatlerinde ise vatandaşlar konserlerle eğlenerek günün yorgunluğunu attı. Her gün farklı bir çocuk eğlence gruplarının ve sanatçı gruplarının yer aldığı panayır şenlik havasında geçti.

TAZE PİŞMANİYE İKRAM EDİLDİ

Kocaeli’nin en özel lezzetlerinden birisi olan İzmit Pişmaniyesi de “Kocaeli Ucuzluk Panayırı”nda yerini aldı. Herkes tarafından beğenilen bir lezzet olan pişmaniye, ustalarından panayıra gelen vatandaşlar için özel olarak çekildi. Vatandaşlar ustaların maharetlerini ilgiyle izledi. Hazırlanan pişmaniye taze olarak vatandaşlara ikram edildi.

Büyükşehir’in desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen panayırda giyim ve hazır giyimden ayakkabıya, tuhafiye ve konfeksiyon ürünlerinden pasta, tatlı ve pişmaniyeye varıncaya kadar sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde %30-%40 ve %50 oranlarından indirim yapıldı. Ürünlerini satarken bir yandan da eğlenen esnaflar memnuniyetlerini dile getirdi. İzmit esnaflarından Sevgi Akbörü duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “15 yıldır tuhafiyecilik yapıyorum. Burada böyle bir imkan verildi. Bizim için gayet keyifli ve eğlenceli geçti. Böyle bir fırsat verdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim.”