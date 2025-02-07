Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında kullanılacak 27 yeni otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi. Büyükakın, ulaşım hizmetine değer katmayı sürdüreceklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasındaki ulaşımda kullanılan araç filosuna 27 yeni otobüs daha ekledi.

İzmit ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında kullanılmak üzere filoya dahil edilen 27 yeni otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir, şehirlerarası ulaşım hizmetlerine değer katmaya devam ederek vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için yeni otobüsleri envanterine ekledi.

FİLONUN TOPLAM SAYISI 671’E ÇIKTI

Başkan Büyükakın, 27 yeni aracın ve 18 körüklü aracın da ilk kez törenle halkın kullanımına sunulduğunu duyurdu. Yeni araçların toplam yatırım bütçesinin 194 milyon TL olduğunu belirten Büyükakın, “Toplu taşımayla ulaşım sağlama oranı Avrupa'da yüzde 30 civarındayken, Kocaeli’de bu oran yüzde 7 idi. Biz bunu yüzde 16’ya çıkarmak için mücadele ediyorduk ve şu anda bu hedefe hızlı adımlarla ilerliyoruz” dedi. Kocaeli’deki toplu taşıma filo sayısının 671’e çıktığını belirten Başkan Büyükakın, 342 aracın 2021 yılından itibaren alındığını ve bu yatırımlar için 1 milyar 904 milyon lira harcandığını söyledi.

KADIN SÜRÜCÜLERİN SAYISI ARTIYOR

Toplu taşımada kadın sürücülerinin sayısının artırılması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, “3 kadın otobüs sürücümüz var, sayısının artmasını istiyoruz. Kadınlar, toplu taşıma sektöründe çok önemli bir yere sahip. 2 tane de kadın vatmanımız var. Kadın sürücülerimizin sayısı arttıkça kalitenin de geleceğine inanıyorum” dedi.