Kahramanmaraş’ta açılan Kocaeli Çarşısı’nı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgede üstün bir gayretle görev yapan Vali Seddar Yavuz’a başarılar dilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi depremin ardından üçüncü kez bölgeye geçti.

Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilen ve ilçenin yaralarını sarması için Kocaeli Büyükşehir’in tüm imkanlarını seferber eden Başkan Büyükakın, Kahramanmaraş’ta Kocaeli Valiliği tarafından kurulan Kocaeli Çarşısı’nı ziyaret etti.

Bölgede görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a yaptığı çalışmalarda başarılar dileyen Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli Çarşısı’na incelemelerde bulunmak için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla da bir araya geldi.

BAŞKAN DEFNE’DE İFTAR AÇACAK

Başkan Büyükakın ile İl Başkanı Talus, Kocaeli Valiliği’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu Kocaeli Çarşısı’nda Vali Yavuz ile bir araya geldi. 7 blok ve 50 iş yerinden oluşan ve 18 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan çarşıyı dolaşıp, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Büyükakın, bölgedeki üstün gayretleri nedeniyle Kocaeli Valisi Yavuz’a başarılar diledi. Deprem bölgesinde ticari hayatın canlanması için atılan bu adımın büyük değer taşıdığını vurgulayan Başkan Büyükakın, incelemelerinin ardından Hatay Defne’de Kocaeli Büyükşehir’in kurduğu çadır kent, hastane ve konteyner kentte incelemelerde bulunacak ve burada kalan vatandaşlarla iftar açacak.