Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Vergi Dairesi eski binası ve yanındaki karakol binasının yıkım ihalesini gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni haziran ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kocaeli Vergi Dairesi eski binası ve yanındaki karakol binasının yıkım ihalesi yapıldı. 7 firmanın dosya verdiği ihalede en yüksek teklif 1 milyon 150 bin lira oldu.

Kapalı zarf usulü yapılan ihalede en yüksek teklifi veren üç firma açık artırma turuna kaldı. Çalık İnşaat açık artırmanın ilk turunda çekilirken üçüncü turda da Esser Yıkım ihaleden çekildi. Arslancan firması ise 1 milyon 150 bin lira ile en yüksek teklifi sundu. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından ihaleyi alan firma verilen yasal süreç içinde sözleşmeyi imzalayacak. Daha sonra yer teslimi yapılacak ve yıkım süreci başlayacak. Toplam 8 bin metrekare alanı yıkacak olan firma, binaların yıkımından çıkan hurdaları alacak ve enkazı kaldıracak.