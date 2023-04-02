Yağlı Güreş Birliği encümen toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli sloganıyla Sporun her alanına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak Yağlı Güreş Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı. Programda konuşan Başkan Büyükakın; “Kocaeli her zaman yağlı güreşin sembol şehirlerinden bir tanesi olmuştur” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde Kartepe Dedeman Otelinde düzenlenen Yağlı Güreş Birliği Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve birlik üyesi belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

SPORCULARIMIZ TÜM KATKILARI VERİYORUZ

Meclis toplantısının açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kurmuş olduğu bu birlikle Yağlı Güreşçi sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimizde böyle bir meclis toplantısına, encümen toplantısına ev sahipliği yapmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Kocaeli her zaman yağlı güreşin sembol şehirlerinden bir tanesi oldu. Ama son dönemde özel bir gayretle başarılarına yenilerini ilave etmek için gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da sporcularımıza tüm katkıları veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rutin olarak birliğin meclis toplantılarını hep bir ilde yapıldığını ve sık sık Kocaeli'nde yapmayı tercih ettiklerini belirten Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Çünkü Kocaeli gerçekten hem misafirperverliği hem de güreşe vermiş olduğu önemden dolayı herkese ayrı ayrı değer veriyor. Başkan olduğu günden bugüne kadar pozitif yağlı güreşe vermiş olduğu desteği hissediyoruz. Birlik adına Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.