Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Üstyapı bakım ve onarım çalışmalarıyla trafik akışının düzenlenmesinin yanı sıra, yayalar için de daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı ve yaya geçişlerini güvenli hale getirmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor

Bu kapsamda Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timleri, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı güzergâhında yer alan Sultan Murat Caddesi ile Yuvam Akarca Menfezinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla demir korkuluk ve ferforje montajı yaptı. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar, olası kazaların önlenmesi ve güvenli geçiş noktalarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

YAYA ULAŞIMI GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Kentte hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yaya trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi için Halkevi Gençlik Merkezi önünde bordür düzenleme çalışması da yaptı. Bu düzenlemeler kapsamında yayaların belirlenen kaldırımda daha kontrollü bir şekilde ilerlemeleri sağlanarak, yaya ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.