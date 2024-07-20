Kocaeli Yerel Kültür Müzesi yaz atölyelerine katılan çocuklar, manav kültürünü ve geleneksel değerleri eğlenceli etkinliklerle keşfediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, ziyaretçilerine manav kültürünü dijital ortamlar ve somut kültürel miras sergileme salonlarında görme imkânı sunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerleri gün yüzüne çıkararak bu zenginlikleri keşfetme fırsatı sağlayan müzede, çeşitli atölyelerle kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

DENEYİM DOLU ATÖLYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi yaz dönemi öğrencileri, çocuk grupları ve gençlerden oluşan atölye katılımcıları ile kilim atölyesi, boyama atölyesi, topaç atölyesi ve masal atölyesi gibi etkinlikler düzenlendi. Katılımcıların birebir deneyimleyerek katıldıkları kilim atölyesinde geleneksel ‘kirkit kilim’ teknikleri öğretilirken, günün sonunda da katılımcılara ürettikleri kilimler anı olarak hediye edildi. Boyama atölyesinde ise şehrin tarihi ve turistik değerlerinin resimleri çocuklar tarafından renklendirilerek görsel hafızalarda yerini aldı. Topaç atölyesinde geleneksel çocuk oyunları yeniden canlandırıldı ve masal saatinde Kocaeli’ne ait yerel unsurlar öne çıkarılarak ‘Kocaeli Masalları’ anlatıldı.

YEREL KÜLTÜR MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kocaeli’nin kültürel zenginliklerinin ziyaretçilere yansıtıldığı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığı Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, manavların Kocaeli’ne yerleşimi, ketenin yolculuğu, motiflerin dili ve çok amaçlı salon olarak dört ayrı bölümden oluşuyor. Müzeyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0262 331 23 73 numaralı telefonu arayabilir. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Portakal Hafız Konağı’nda ziyaretçilerini bekliyor.