Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, YKS günü okul çevrelerinde sessizliği sağlarken, sınava geç kalan öğrencilere de ulaşım desteği verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunda öğrencilere destek olmak için sahadaydı. Hem trafik düzeni hem de sessizliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, geç kalan öğrenciler ekip araçlarıyla sınav alanına kadar ulaştırıldı.

Sınavın sağlıklı bir ortamda geçmesi için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri, çalışma yapan bazı inşaat ve firmalara sınav süresince sessizlik uyarısında bulundu. Gürültüye neden olan faaliyetler ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Öğrencilerin dikkatini dağıtacak tüm olumsuzluklara karşı önlem alındı.

GEÇ KALANLAR SINAV YERLERİNE ULAŞTIRILDI

YKS sabahı yaşanabilecek aksaklıkları önceden öngören ekipler, özellikle sabah saatlerinde Umuttepe yolu üzerinde kontroller yaptı. Sınava geç kalan ya da geç kalma riski taşıyan öğrencilere ekip araçlarıyla sınav merkezlerine kadar eşlik edildi. Öğrenciler zamanında sınav salonlarına ulaştırılarak mağduriyetin önüne geçildi.

Zabıta ekipleri, sınav süresince okul çevresinde korna çalınmaması yönünde sürücüleri uyardı, çevredeki sessizliği korumak için nöbet tuttu.

Büyükşehir, gençlerin bu önemli günlerinde yanında olmaya devam ediyor.