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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 7/24 vatandaşın yanında oluyor, yerel ve zincir marketlerde denetimlerine ara vermiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için 7/24 görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, yerel ve zincir marketlerde sürekli denetimlerde bulunuyor.

Belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın sağlığını tehdit eden unsurlara ‘dur’ diyen zabıta ekipleri; KDV, fahiş fiyat ve haksız kazanç sağlayanlara karşı sıkı denetimlerine devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir Zabıtası, 12 ilçede fiyat ve haksız kazançların önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor.

BİRÇOK KONUDA DETAYLI İNCELEME

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan ekipler tarafından kent genelinde faaliyet gösteren marketlerde “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri” gereğince denetimler yapılıyor. Zabıta ekipleri yerel ve zincir marketlerde, eksik gramajdan etiketteki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına kadar birçok konuda incelemede bulunuyor.

Büyükşehir Zabıtası, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile yapılan denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenliyor.