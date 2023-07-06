Kocaeli'de Kandıra sahillerinde düşürülen telefon ve cüzdanlar, zabıta ve güvenlik personelleri tarafından sahiplerine teslim ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın güvenliğinden sağlığına kadar pek çok konuda önemli görevler üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7 gün 24 saat halkın yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir zabıtası ve güvenlik personelleri, halkın yoğun olduğu yerlerde oldukça titiz bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda cüzdan, telefon ve buna benzer kişisel eşyalarını düşüren vatandaşların da yardımına koşan ekipler, Kocaeli’de yaşayan herkesin huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

KAYBOLAN ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Rutin görevler dışında vatandaşların güvenliği için de önlemler alan Büyükşehir ekipleri, bu bağlamda Cebeci sahilinde devriye gezerken küçük bir çocuğa denk geldi. Kaybolduğu anlaşılan çocuğu ilk olarak emniyete alan ekipler, ardından çocuğu babasına teslim etti. Baba, çocuğunu bulan ve ilgilenen Büyükşehir görevlilerine teşekkür etti.