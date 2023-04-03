Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası; Gebze’de yürümekte zorluk çeken Selahattin Amca ve yolunu kaybeden Güler Teyze’ye sahip çıktı. Her ikisini de sağ salim evlerine bıraktı.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, zor durumda olan vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu bağlamda Gebze’de devriye gezerken yaşlı bir adamın yürümekte zorluk çektiğini fark eden Büyükşehir ekipleri, hemen vatandaşın yanına giderek yardım elini uzattı. Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen yaşlı amcanın tüm istekleri yerine getirildi.

MAAŞI ÇEKİLDİ, ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Ekipler, adının Selahattin Solakoğlu olduğunu öğrendiği yaşlı vatandaşın ilk olarak maaşını çekmesine yardımcı oldu.

Ardından market alışverişi yapması gerektiğini ekiplere bildiren yaşlı vatandaşın bu istediği de yerine getirildi. Alışverişten sonra Selahattin Amca’yı zabıta aracı ile evine bırakan Büyükşehir ekipleri bu davranışı ile takdir topladı. Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki evine bırakılan Selahattin Amca, duyarlılıklarından ötürü zabıta ekiplerine teşekkür etti.

GÜLER TEYZE’YE DE YARDIM ELİ UZATILDI

Gebze’de Büyükşehir ekiplerinin yardım elini uzattığı diğer bir isim Güler Teyze oldu.

153 Çağrı Merkezi’ne ulaşan bir ihbar sonrası harekete geçen ekipler, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güler Ay isimli yaşlı kadını bulunduğu yerden alarak, ekip aracıyla Osman Yılmaz Mahallesi’ndeki evine bıraktı.