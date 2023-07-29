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Bu kapsamda devriye atan ekipler Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan eski balık hali bölgesindeki yapıda dalgalanan Türk Bayrağının rüzgar ve güneşin etkisiyle eskidiğini fark etti. Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, al bayrağımızın yenisini tedarik ederek vatandaşlara ulaştırdı. Rengi solan eski bayrak yenisiyle değiştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, İzmit’te eski balık halinin bulunduğu alanda asılı bulunan bayrağın renklerinin solduğunu görünce yenisiyle değiştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru için çalışmalarına devam ediyor.

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