Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetim gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görev başında olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bayram öncesi marketlerde denetim yaptı. Periyodik denetimlerinde özellikle fahiş fiyata karşı göz açtırmayan Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şeker, tatlı ve çikolata satışlarını denetledi.

DENETİMLER SÜRECEK

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir Bayram geçirmesi için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri marketlerde tatlı, şeker ve çikolata gibi bayramın olmazsa olmaz ürünlerini denetledi. Satış yapılan yerlerde gramaj, ambalaj, fiyat tarifesi ve genel temizlik gibi konulara dikkat edildi.

Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına da bakıldı. Yapılan denetimlerle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiliyor.