Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta ekipleri, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında trafik ve otopark alanında sıkışıklıkların yaşanmaması için görev yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, vatandaşın huzuru ve güvenliği için şehrin birçok noktasında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıtası, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında kurulan Perşembe ve Cumartesi Pazarında, otopark ve trafik düzenini sağlayarak vatandaşların alana girişi çıkışını kolaylaştırıyor.

PERŞEMBE VE CUMARTESİ PAZARLARI

Özellikle perşembe ve cumartesi günleri pazarın kurulduğu İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Zabıta ekipleri, pazara gelen araçların giriş çıkışlarına yardımcı oluyor, yanlış park eden ve engelli araç yerine park eden araçlara işlem uyguluyor.

Bu araçlar çekici vasıtasıyla kaldırılıyor. Ayrıca ekipler, pazarın hemen yanındaki kavşakta ise trafiğin sıkışmaması için araçlara yönlendirme faaliyetlerinde bulunuyor. Büyükşehir Zabıtası, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında kurduğu güvenlik kulübesiyle bölgede 7/24 görev yapıyor.