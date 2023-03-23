Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın ve marketlerde, hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimler yaptıKOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayının başlaması ile Kocaeli genelindeki fırın ve marketlerde vatandaşların mağdur olmaması için denetim çalışmaları sürüyor.

Denetimler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, il genelindeki marketlerde fiyat etiket ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrollerini yaptı.

Ramazan ayı dolayısı ile fırınlara ağırlık veren Zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen, fiyat ve ürünlerin gramajlarını kontrol ederken, yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca tüm ekipleriyle sahada olmaya devam edeceği bildirildi.