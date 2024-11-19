Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumlarını teslim alan çiftçiler, tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” yüzleri güldürüyor.

Bu yıl sonbahar döneminde çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği sunan projede ürünlerini teslim alan çiftiler, tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturuyor. Kocaeli’nin verimli topraklarında çiftçinin yanında olan Büyükşehir, son 5 yılda yaklaşık 1 milyar TL değerinde 80 destekleme projesini hayata geçirdi.

80 DESTEKLEME PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda il genelinde 10.250 çiftçiye 178 milyon lira değerinde 10.965 ton kompoze gübre desteği ile16 bin 500 üreticiye tamamı hibe 208 milyon lira tutarında 7,6 milyon litre akaryakıt desteği verildi. Böylece Büyükşehir, son 5 yılda çiftçilere yönelik yaklaşık 1 milyar TL değerinde 80 destekleme projesini hayata geçirmiş oldu.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen “2024 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, talep eden 3 bin 323 çiftçiye yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan 1450 ton tohum desteği sağladı. Ürünlerini teslim alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturdu. Yapılan bu destekleme ile Kocaeli’nde 100 bin dekar tarla arazisi desteklenmiş oldu.