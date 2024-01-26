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Kocaeli’de 1999 öncesi yapılan tüm binaların tarandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “herkesin projeyi sahiplenirse kenti çok hızlı şekilde dönüştürebileceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Meslek Odaları Baro ve Birlik Başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu şehri ortak akılda yönetme noktasında fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, “Teknik olarak rasyonel olanla akademik olarak rasyonel olanla siyaseten rasyonel olanın her zaman örtüşmediğini görüyorsunuz. Bir tarafta akademik akıl öbür tarafta olabildiğince meseleleri kurala bağlayan bir çerçeve ve bunu politik düzlemde uzlaştırma gibi bir meseleyi çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha iyisini yapmak için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME AKADEMİK BAKIŞ

Kocaeli’yi dirençli bir şehir haline getirebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinin ilgili branşlarıyla bir çalışma yaptık. Şu anda cep telefonlarımızdan bu kentteki binaların riskli olup olmadığı konusunda her detayı görme imkânına sahibiz. 1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı. Şehirde yaklaşık 315 bin bina var. Zemin ayrıca incelendi. 5 ayrı kategoride birinci derecede riskli ve 2,3,4,5 derecede riskli olarak zemin haritalarına veriler işlendi. Yine akademik çalışmalarla desteklendi’’ bilgisini verdi.

Başkan Büyükakın, şu anda bu kentte 1999 öncesinde yapılmış binaların hangilerinin riskli olduğunun envanterinin ellerinde olduğuna dikkati çekti.

“Türkiye’de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil" diyen Başkan Büyükakın, "Şu anda bizim inşaat mühendislerimizi, oda başkanlarımızı Türkiye’nin çeşitli yerlerine davet ediyorlar. ‘Siz bu çalışmayı nasıl yaptınız’ diyorlar. Şu anda biz bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili çalışıyoruz. Bunu yine arkadaşlarımızla belli aralıklarla görüşmeye devam ediyoruz. Herkes bu projeyi sahiplenirse biz bu kenti çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz. Sivil yapılar mobilize olursa o zaman çok daha hızlı netice alırsınız. Önümüzdeki süreçte bizim bu tür büyük meseleleri halletme açısından sivil toplumu güçlendirmemizin kaçınılmaz olduğunu bunun aslında çağdaş bir yönetim açısından kaçınılmaz bir şey olduğunu anlatmaya devam etmemiz, her seferinde iyileştirmeler yaparak taşın üzerine bir taş daha koyarak adım adım oraya doğru gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.