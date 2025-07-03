Kocaeli 2. Balkan Halk Oyunları Festivali Merkez Bankası'nın önünde coşkulu kortejle başladı, Sekapark’ta kültürel bir buluşmayla taçlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen Balkan Halk Oyunları Festivali, kültürel çeşitliliğin ve dostluk bağlarının öne çıktığı coşkulu bir atmosferde başladı. Balkan ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, hem yerel halktan hem de misafir ülkelerden büyük ilgi gördü.

RENKLİ KORTEJ İZMİT SOKAKLARINDA

Festivalin ilk adımı, İzmit Merkez Bankası mevkiinden başlayan ve Milli İrade Meydanı’na kadar süren kortej yürüyüşüyle atıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüşte; Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan gelen halk dansı ekipleri, geleneksel giysileri ve bayraklarıyla İzmit sokaklarını adeta bir şölene çevirdi. Renkli kostümleriyle ilgi gören ekipler, yol boyunca vatandaşların alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı. Katılımcılar, taşıdıkları milli bayraklarla festivalin coşkusunu şehrin dört bir yanına yaydı.

BÜYÜKAKIN’DAN BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Kortejin ardından festivalin açılış töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasına, Derince’de meydana gelen ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili üzüntüsünü dile getirerek başlayan Başkan Büyükakın, Balkan ülkeleriyle olan kardeşlik bağlarına vurgu yaptı. Tarihsel ve duygusal ilişkilerin altını çizen Büyükakın, bu tür etkinliklerin sadece kültürel değil, insani bağların da pekişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

BEŞ ÜLKEDEN HALK DANSÇILARI AYNI SAHNEDE

Festivalde, beş farklı Balkan ülkesinden gelen halk oyunları ekipleri, kendi yörelerine özgü dansları sahneleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kuzey Makedonya’dan Bitola, Sırbistan’dan Novisad ve Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinden gelen ekipler, Türkiye’den Bursa, Orhangazi ve Kocaeli halk dansçılarıyla aynı sahnede buluştu. Farklı kültürlerin dans aracılığıyla kaynaşması izleyicilerden tam not aldı.

UÇURTMA TEPESİ’NDE KÜLTÜRLER BULUŞTU

Festivalin devamı, Uçurtma Tepesi’nde coşkulu bir kalabalık eşliğinde gerçekleşti. Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar programı büyük bir ilgiyle takip etti. Dernekler adına söz alan Kocaeli Pomak Kültür Derneği İkinci Başkanı Semra Bozkurt’un konuşmasının ardından sahne, halk dansçılarına bırakıldı. Sekapark’ın eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenen gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ailesiyle veya arkadaşlarıyla gelen izleyiciler, Balkan ezgileriyle coştu, sahnedeki dans gösterilerini heyecanla izledi.