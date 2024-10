Kocaeli Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak hayata geçirilen at biniş eğitimlerinden yaklaşık 20 bin çocuk faydalandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve 4-6 yaş arası çocuklara yönelik “Atla Gel” sloganıyla ücretsiz olarak hizmet verdiği

at binicilik eğitimleri büyük ilgi görüyor. Binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirilen eğitimlerden şuana dek 20 bin çocuk faydalandı.

MİNİK BİNİCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan 8 atla organize edilen at biniş eğitimleri Kocaeli Atlıspor Kulübü’nde devam ediyor. Bu bağlamda şu ana kadar 20 bin çocuğa at biniş eğitimleri verildi. Büyükşehir, at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği at biniş eğitimleri kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Eğitimlerde çocuklar, atlarla güvenli ve eğlenceli vakit geçiriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EŞSİZ DENEYİM

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘At Biniş Eğitimleri’ 4 hafta sürüyor. Eğitimlerde çocuklara at sevgisi ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörleri oluşuyor.

BİNİCİLİK DENEYİMİNE KATIL

Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak ücretsiz verilen at biniş eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde 0 262 318 22 22 nolu telefondan başvuru yapabilir.