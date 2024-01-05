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Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de hem yayaların hem sürücülerin hayatını kolaylaştıracak yatırım ve hizmetlerine aralıksız sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde oluşturduğu ulaşım projelerine kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında 35 kilometre karayolu ağı, 133 adet kavşak, 22 adet otopark, 800 araç kapasiteli 1 adet tır parkı, 1 adet yayalaştırma projesi, 2 adet trafik sirkülasyon projesi, 15 kilometre bisiklet yolu projelendirildi. Geçtiğimiz yılda toplam 25 bin 846 adet toplu taşıma plaka işlemi yapılırken online işlemler sayesinde 193 bin 100 kağıt tasarrufu sağlandı. UKOME’de ise ulaşıma yönelik bin 748 karar alındı.

YENİ KARAYOLU PROJELERİ

Yeni yollar ve yol genişletme çalışmaları ile Kocaeli’nde ulaşıma nefes aldıran Büyükşehir; trafik akışı, trafik güvenliği, yeni otopark alanları ve yeni karayolu için yıl boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünce 2023 yılında 35 kilometre karayolu ağı projelendirildi.

OTOPARK VE BİSİKLET YOLLARI

Vatandaşların araç parkında sorun yaşamaması içinde çalışmalar yapıldı. 2023 yılı içerisinde 8 ilçede 22 otopark ve Dilovası ilçesinde 800 araç kapasiteli tır park projesi çalışıldı. Ayrıca sürdürülebilir ulaşım ağlarının oluşturulabilmesi için Başiskele, Çayırova ve Kartepe ilçelerinde 15 kilometre bisiklet yolu projesi tamamlandı.

GÜVENLİ TRAFİK

Taşıt ve yaya trafiğinin güvenli ve sorunsuz çalışması amacıyla yıl boyunca çalışmalar yapıldı. Büyükşehir, ulaşımı kesintisiz ve konforlu sağlamak için 133 adet kavşak, 18 durak ve durak cebi, yaya hareketliliğini artırmak için 1 yayalaştırma, 2 trafik sirkülasyon projesini hayata geçirdi.

URBAS’TAN ÇEVRE VE EKONOMİYE KATKI

Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen URBAS (Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi), sayesinde işlemler internet üzerinden yapılabiliyor ve bu durum trafiğe çıkan araç sayısını azaltarak çevresel ve ekonomik fayda sağlıyor. Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen bu sistemle toplu taşıma, servis ve taksi sürücülerinin eğitim başvuruları, araç sahiplerinin toplu taşıma, servis ve taksi sahibi kişilerin ticari plakaları ile ilgili devir, çekme, araç değişikliği, çalışma ruhsatı, tahsis, güzergah izin belgeleri ve bandrol gibi işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor.

193 BİN 100 KAĞIT TASARRUF

İşlemlerin online olarak gerçekleştirilmesinden dolayı 2023 yılı içerisinde 193 bin 100 kağıdın tasarrufu sağlandı. Programın Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı maddi katkısının yanında emisyon salınımının da önüne geçmesi sistemin çevreci özelliğini ön plana çıkardı.

25 BİN 846 TOPLU TAŞIMA İŞLEMİ

2023 yılında toplam 25 bin 846 adet toplu taşıma plaka işlemi yapılmış olup bu işlemlerin yüzde 99’unda hizmete sunulan “URBAS” sistemi kullanıldı. Bu sistem sayesinde ticari taksi, halk otobüsü ve servis araçları işletmecileri https://urbas.kocaeli.bel.tr/adresi üzerinden e-devlet ile ya da kendi şifrelerini oluşturarak işlemlerini tamamladıktan sonra tüm belgelerini sistem üzerinden QR kodlu bir şekilde alabiliyor.

UKOME’DE BİN 748 KARAR ALINDI

Büyükşehir, 2023 yılında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarında, toplu taşıma, ticari taksi ve öğrenci servis araçları ücret tarifelerinin belirlenmesi, toplu taşıma hat ihdası ve güzergah düzenlemesi, ekonomik koşullarda vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti hizmet sunmak, trafik düzenlemeleri gibi birçok önemli karar aldı. UKOME toplantılarında kent trafiğine yönelik bin 748 karar alındı.