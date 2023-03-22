Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında bir araya gelen Büyükşehir iştirakleri Hatay’daki deprem çalışmalarını değerlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerin genel müdürleri Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkalığında toplandı. Ulaşımpark A.Ş.’de gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılında tamamlanan planlanan projeler değerlendirilirken Hatay’da yapılan faaliyetler de masaya yatırıldı. Genel Sekreter Gündoğdu, Hatay’ın Defne ilçesindeki çalışmalara destek veren Büyükşehir iştiraklerine, bölgedeki fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“YOĞUN TEMPO İLE ÇALIŞIYORUZ”

Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Gündoğdu, “Hem iştiraklerimiz hem de belediyemizin diğer birimleri yoğun bir tempo ile çalışıyor. Kısa sürede hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. Çadır kentimiz depremin ilk günlerinden bu yana hizmet veriyor” dedi.

Konteyner kenti de tamamlamak üzere olduklarını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Çadır kent, konteyner ve hastane sadece işin görünen kısmı. Çok büyük bir alt yapı çalışması da mevcut. Bunları kendi öz gücümüzle tamamladık” ifadesini kullandı.

150 BİN KİŞİLİK YEMEK

Diğer yandan Ramazan ayının geldiğini hatırlatan Gündoğdu, “Antikkapımız depremin ilk günlerinden itibaren üç öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan ayı ile birlikte sahur ve iftarda 30 gün boyunca 150 bin kişilik yemek ikramımız olacak. Depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Tüm iştiraklerimizi ve diğer birimlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.