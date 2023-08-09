Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in 28 Haziran Mahallesi'ne yapılması planlanan aile sağlığı merkezi için ihale düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit 28 Haziran Mahallesi Mevlana Kültür Merkezi yanına inşa edilecek Aile Sağlı Merkezi(ASM) için ihale düzenledi. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşen elektronik ihaleye 4 firma teklif verdi. Projesi tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi için en düşük teklif 2.646.394,97 TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

28 HAZİRAN’A YENİ ASM

Büyükşehir tarafından 28 Haziran Mahallesi sakinleri için yeni bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Yeni ASM’nin 160 metrekare alanda prefabrik çelik kontrüksiyon olarak yapılması planlandı. Tek katlı ve eskisinden daha fazla kullanım alanına sahip olacak yapının iç planında 4 adet 16 metrekare Muayene Odası,1 adet 6 metrekare Emzirme Odası,1 adet 10 metrekare Aşı-Bebek Odası,1 adet 10 metrekare Tıbbi Müdahale Odası, 27 metrekare Bekleme Alanı, 4 metrekare Rüzgarlık, Mekanik-Elektrik Oda, Bay–Bayan-Engelli tuvaletler olacak. Yapım çalışmaları ihaleyi alan firma tarafından 80 takvim gününde tamamlanacak.