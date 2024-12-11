Kocaeli Büyükşehir, “Daha yeşil bir Kocaeli” sloganıyla yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla kenti yeşile büründürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu şehir vizyonunun gereği olarak il genelinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesindeki döküm alanına çeşitli türlerden oluşan toplam 4 bin ağaç dikimi yapılacak.

DAHA YEŞİL BİR KOCAELİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle döküm sahası olarak kullanılan dolgu alanları başta olmak üzere belirlenen alanlara farklı ağaç türlerinden dikerek, bulunduğu bölgeyi yeşil bir görünüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, “Daha yeşil bir Kocaeli” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesindeki 120.000 metrekare döküm alanına çeşitli türden toplam 4 bin ağaç fidanı dikecek.

İKİ BİN TOROS SEDİRİ TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Büyükşehir ekipleri ilk etapta 2000 adet toros sedir fidanını toprakla buluşturdu. Çalışmalar çerçevesinde söz konusu alana 500 adet daha toros sediri, 400 adet dişbudak, 300’er adet çınar, ıhlamur ve akçağaç ile 200 adet manolya fidanı dikimi yapılacak. Ağaçlandırma çalışmaları kentin diğer noktalarında da tüm hızıyla sürüyor.