Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan projesi “Süt Kart”, kent genelinde annelere destek vermeye devam ediyor. 10 yıldır devam eden projeden şuana kadar 330 bin anne faydalandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerinden olan “41 Süt Kart Projesi”, şimdiye kadar 330 bin 365 anneye hizmet verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başarıyla yürüttüğü “Süt Kart Projesi”, kent genelinde annelere süt desteği vermeye devam ediyor.

Doğumdan önce 3 ay ve doğumdan sonra 3 ay olmak üzere toplamda 6 ayı kapsayan hizmette herhangi bir şart aranmıyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan projeden faydalanmak isteyen annelerin, gebelikte kaçıncı haftada olduklarını bildiren belge ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 9 farklı ilçede yer alan sosyal iletişim merkezlerinden (SİM) birine gelmeleri yeterli oluyor.

TÜM ANNELER FAYDALANABİLİYOR

SİM’e gelerek belgelerini teslim eden annelere 41 Süt Kart teslim ediliyor. 6 ay boyunca kullanabilecekleri tutar, bu karta tek seferlik, toplu yatırılıyor.

Süt kartını alan vatandaş istediği zaman 12 ilçede yer alan anlaşmalı marketler üzerinden sütleri temin edebiliyor.

Bir yılda 18 bin 429 kişiye ulaşan süt kart, 10 yıldır aralıksız olarak annelere hizmet vermeye devam ediyor.