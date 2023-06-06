Kocaeli'de araç ve yaya trafik akışının sorunsuz bir şekilde ilerlemesi içi çalışmalarını sürdüren Büyükşehir zabıtası, 5 ayda hatalı park eden 1.500 araca işlem uyguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de hatalı park eden araçlara taviz verilmiyor. Kent genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sorunsuz şekilde seyretmesi amacıyla 7/24 görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hatalı park eden araçları çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alarak, trafik akışının hızlanmasını sağlıyor.

Kent genelinde araçlarını kaldırım üzerine, bisiklet yollarına, engelli rampası ve yaya geçidi önlerine, park yasağı bulunan alanlara ve tramvay gibi toplu taşıma duraklarının bulunduğu yerlere park eden araçlar çekici vasıtasıyla çekiliyor. Bu bağlamda Zabıta ekipleri, 2023 yılının ilk 5 aylık periyodunda hatalı park eden bin 500 aracı çekerek trafiğe nefes aldırdı.

Zabıta ekipleri özellikle tramvay güzergâhında denetimlerini sıklaştırıyor. Bu bağlamda ekipler, hat üzerine park ederek seferlerin akmasına neden olan araçlara anında müdahalede ediyor. 2023 yılının ilk 5 aylık periyodunda hatalı park eden bin 500 aracın 450’si tramvay güzergâhından çekildi. Ekipler, tramvay güzergâhında hatalı parklanma yapan araç sürülerine göz açtırmıyor.

3 BİN ARACA PARA CEZASI

Park yasağı bulunan yerlere park eden araçların çekilmesi uygulamasını tüm kentte titizlikle gerçekleştiren ekipler, ilk etapta yanlış şekilde park eden araçları yaptıkları anonslarla uyarıyor. Anons uyarılarının ardından araç hatalı parklanmaya devam ederse harekete geçiliyor. Aracın ekipler tarafından zarar verilmeden alındığı fotoğraflanarak çekici vasıtasıyla en yakın yerdeki yediemin otoparkına çekiliyor. Bin 500 aracın hatalı parktan dolayı çekildiği ilk 5 aylık periyodda 3 bin araca ise emniyet vasıtasıyla idari para cezası uygulandı.