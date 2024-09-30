Büyükşehir, vatandaşların seyahat kartı işlemlerini rahatlıkla yapabilmeleri adına 5 ilçede birden hizmet vermeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 5 ilçede seyahat kart ofisi hizmet veriliyor. Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması, vatandaşlara kolaylık olması için ilçelerdeki seyahat kartı ofisleriyle hizmet veriyor. İzmit ve Gebze’nin dışında Kandıra, Karamürsel ile Gölcük ilçelerinde hizmet sunuluyor. Vatandaşlar hafta içi 08.30 ila 17.30 saatleri arasında indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini İzmit’e gelmeden yapabiliyor. Hafta sonu ise İzmit ve Gebze ilçelerinde 08.30 ila 17.30 saatlerinde hizmet verirken, hafta içi İzmit Ofisi 18.30’a kadar hizmet veriyor.

Kaynak: igf