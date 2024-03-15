Kocaeli Büyükşehir ve üniversite ortaklığında kampüs ortamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik “Ben De Çevrim İçiyim” eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların dijital dünya ile tanışmasına vesile oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında kampüs ortamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik “Ben De Çevrim İçiyim” eğitimi verildi. Hayatın İçindeyim Projesi kapsamında 7 kulüpten biri olan Akademi Kulübü “Ben De Çevrim İçiyim” programı düzenledi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde sosyal hizmetler bölüm öğrencileriyle bir ay süren eğitim programında 65 yaş üstü çınarlarımız üniversiteli oldu. Program kapsamında vatandaşların kendi ihtiyaçlarını gidereceği işlemleri yapabilir hale gelmesi, dijital dünyaya kolay adapte olabilmesi amaçlandı. Öğrenciler için bu çalışma ayrıca uygulamalı ders oldu.

65’LİK ÇINARLAR DİJİTAL DÜNYA İLE TANIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında gelişen teknoloji ve yeniliklerde çınarların hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı “Ben De Çevrim İçiyim” programı düzenlendi. Büyüklerimiz, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde kampüs hayatına dâhil edilerek sosyal hizmetler bölümü öğrencilerimizle bir araya getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Hanife Bozkurt Batman tarafından hem sosyal hizmetler öğrencilerine hem de çınarlarımıza uygulamalı eğitim verildi. Programda her bir yaşlı bir öğrenci ile gönüllü, dijital ahbap oldu. Yaşlılarımız dijital ahbapları sayesinde ihtiyaçlarına yönelik görüntülü arama, e-devlet’e giriş, gazeteleri okuma, e-nabız’a giriş, örgü model sayfalarına giriş gibi daha pek çok faydalı uygulamaların kullanımı konusunda bağımsız hareket yetilerini geliştiriliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM OLDU

Düzenlenen programla sosyal hizmetler bölümü öğrencilerimiz de üniversite eğitimleri süresince öğrendikleri bilgileri çınarlarımızla bir araya gelerek uygulamalı olarak tecrübe etme imkânı sağlanmış oldu. Yaşlılarımızın cihaz ve ağ güvenliği konularına dikkat ederek zararlı yazılımlardan korunma yöntemleri ile internetten faydalanma, arama motorlarını kullanabilme, bankacılık ödeme işlemlerini gerçekleştirebilme ve tüm bunları güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek gibi konu başlıkları üzerinden gerçekleştirilen eğitimde her bir yaşlı bireyimiz için bir üniversite öğrencimizin desteği ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda çınarlarımıza sertifikaları takdim edildi.

ÇINARLAR BEN DE ÇEVRİM İÇİYİM DEDİ

Üniversite ortamında internet eğitimi alan yaşlılarımız duygularını paylaştı. Mehmet Emin Özdemir, “1954 doğumluyum Gölcük'te oturuyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ben De Çevrim İçiyim programı çerçevesinde verilen kurs son derece hoşuma gitti. Bize sundukları misafirperverlik oldukça güzel. Bilgimi, görgümü, genel kültürü mü arttırmak amacıyla geldim, son derece memnunum” dedi. Eğitime katılan Veliye Akel, ‘’Artık ben de çevrim içiyim. Eğitim sayesinde hastaneden kendi randevumu alabileceğim internet üzerinden bilmediklerimi öğrenebileceğim” diyerek duygularını ifade etti. Bu bağlamda yaşlı bireylerin çevreleri ile iletişimi sürdürebilmeleri maksadıyla hayata geçirilen projede yer almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler.