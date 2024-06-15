Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri birimi yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 727 haneye bayram öncesinde ev temizliği hizmeti verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı ve engelli bireylerin hizmetine aralıksız devam ediyor. Yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebi ile ihtiyaç sahibi olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bireylere Evde Bakım çatısı altında ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de evde bakım hizmetleri ile vatandaşın yanında oldu. Bu kapsamda 727 eve bayram öncesinde temizlik çalışması hizmeti verildi.

KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR

Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım hizmetleri il genelinde 727 haneye detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yerler süpürülüyor, siliniyor, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozu alınıyor. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyolarda da temizlik çalışması yapılıyor. Kurban Bayramı’nda gelecek misafirlerini karşılamanın huzurunu yaşayacak olan büyüklerimiz hizmetten oldukça memnun.

‘BİR İSTEĞİN VAR MI?’

Kurban Bayramı öncesi İzmit’te ikamet eden 80 yaşında Nebahat Yetimaslan’ın evinde de temizlik çalışması yapıldı. Doğma büyüme İzmitli olduğunu söyleyen Nebahat Yetimaslan, “Kurban Bayramını seviyorum eskiden gelenimiz gidenimiz olurdu kurban etimizi herkese dağıtırdık. Artık yalnızım Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmıyor. Bu sebeple Büyükşehir’e ve ilgili herkese teşekküre ediyorum. Pazartesi ve perşembe günleri sıcak yemek geliyor, ayda bir kez temizlik için geliyorlar, 3 ayda birde derin temizliğe geliyorlar. En önemlisi de refakat hizmetleriyle yalnız kalmıyorum. Büyükşehir’in bu hizmetinden çok memnunum, gelen herkesten elimden tutan herkesten Allah razı olsun. Birbirine destek olmak, kenetlenmek, geniş bir aile olabilmek demek, devletim bize bunu hissettiriyor. İyi ki başvurmuşum hiç yalnız kalmıyorum. Bayramda birbirimizi ziyaret etmeyi seviyorum, ailemle birlikte dolaşmayı büyük aile olduğumuzu göstermeyi çok seviyorum. İmkân oldukça yaşlıların ziyaret edilmesi gerekir bende artık yaşlıyım kapım çalınsın çok istiyorum. Kapımı çalıp bir isteğin var mı? diye soran Geniş Aileme çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

EVDE BAKIM HİZMETİ Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan vatandaşlarımız için hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Başvuru yapan bireylerin evine sosyal incelemeye gidiliyor. İnceleme sonucu onay verilen tüm birey ve ailelere temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor.