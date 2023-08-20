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Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu ilk gününde 10-11 yaş minikler 30 metre, 12-13 yaş minikler 35 metre, yıldızlar 40 metre, gençler 50 metre, büyükler kadınlar 60 metre, erkekler 70 metre sıralama atışları yapıldı. Etkinliğin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’da katıldı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Büyükakın, şampiyonanın açılış atışını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilen Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu başladı. İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 16 ilden, 523 sporcu katıldı.

Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

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