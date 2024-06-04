Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası yangın ve afetlere karşı fabrikalarda tatbikat gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve afetlere karşı eğitim faaliyetlerinin yanı sıra mevcut sistem ve planların uygunluğu açısından kurum ve firmalarda düzenlenen tatbikatlar ile kontrollerini sürdürüyor. Büyükşehir İtfaiyesine bağlı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personeliyle Kartepe ilçesinde kurulu bulunan Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. ve Körfez ilçesinde bulunan Akçagaz Depolama ve Dolum Tesisinde Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı düzenlendi.

FABRİKA ALANINDA TATBİKAT

Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.de düzenlenen tatbikatta, acil durum alarmının çalıştırılması ile tesiste çalışan personeller daha önce belirlenmiş acil kaçış yollarını kullanarak toplanma noktalarına ulaştı. Burada, ilgili sorumlular tarafından yoklama alınarak tüm çalışanların güvenli bir biçimde toplanma noktasına gelip gelmediği kontrol edildi. Ardından senaryo gereği yaralı çalışan, ilkyardım ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden alınarak ambulans servisine götürüldü. Tatbikatın ardından taşınabilir yangın söndürücülerle akaryakıt yangınına müdahale çalışması gerçekleştirildi.

SENARYOLU TATBİKAT

Akçagaz Depolama ve Dolum Tesisinde gerçekleştirilen tatbikatta ise, acil durum alarmının devreye alınması ile tüm çalışanlar toplanma noktasına ulaştı. Yoklama ile tüm çalışanların toplanma noktasına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edildi. Senaryo gereği, küçük çaplı bir yangın olduğu varsayılarak taşınabilir yangın söndürücü ile müdahale edildi. Tanklara yönelik olarak, korunma ve müdahale için duşlama ve soğutma sistemleri devreye alındı. Sabit su monitörleri ve hortum tertibatları ile de temsili soğutma ve söndürme işlemi uygulandı. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturulan acil durum planlarının işlerliği, olası bir acil durumda hayati önem arz ediyor. Bu sayede gerçek bir olayda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve ortadan kaldırılması hedefleniyor.