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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstiklal Marşı Şairi M. Akif Ersoy için unutulmaz bir anma töreni düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 87. yıldönümünde “Hilal Aşığı Mehmet Akif Ersoy” konulu özel bir programla andı.

Büyük üstadın ölüm günü olan 27 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleştirilen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Akif’in “Asım’ın Nesli” hedefine atıf yaparak gençlere seslendi. Gençlere, “Akif, Asım’ın Neslinden ne anlamaya çalışıyor bunu çok iyi öğrenin” diyen Başkan Büyükakın, “O neslin vatanı çiğnetmemek için neler yaptığını gördüğünüzde, Akif’in aziz hatırası karşısında bir nebze de olsa borcumuzu ödemiş olacağız” dedi. Anma gecesinde gençler tarafından gerçekleştirilen flash mob etkinliği ise konuklardan büyük ilgi gördü. Konuklar arasında bulunan bir grup genç, İstiklal Marşının okunmasının ardından yerlerine oturmayarak marşın geriye kalan 8 kıtasını yüksek sesle okudu.

ASIM’IN NESLİ’NDEN ANMA GECESİNE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde ve Başkan Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma programına AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Mehmet Akif’in torunu Selma Argon, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ve Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen programa gençler büyük ilgi gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle programın gerçekleştirildiği Kongre Merkezi’nin Akçakoca Salonu tamamen doldu.

Öte yandan programa katılan konukları Kongre Merkezi Fuayesinde Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinden oluşan bir sergi karşıladı. Sergide Akif’in şiirlerinin yanı sıra büyük şairin yaşantısından kesitlerin yer aldığı fotoğraflar yer aldı.

GENÇLERDEN FLASH MOB ETKİNLİĞİ

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Milli Marşın tamamlanmasıyla birlikte salonda hareketlilik yaşandı. Konuklar arasında bulunan bir grup genç son dönemde farkındalıklara dikkat çekmek amacıyla uygulanan flash mob etkinliği başlattı. Salonda ve konuklar arasında dağınık bir şekilde oturan gençler, İstiklal Marşının okunmasının ardından yerlerine oturmadı ve İstiklal Marşının geriye kalan 8 kıtasının dizelerini seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlik konukların alkışlarıyla karşılandı. Flash mob etkinliği Akademi Lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca yine Kılavuz Gençlik öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler anısına hazırlanan video gösterimi izlettirildi.