Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akmeşe’de yıkılan eski Osman Bey Köprüsü’nün yerine yeni bir köprü yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Akmeşe Mahallesi’nin Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe gişe çıkışından Kocaeli-Sakarya bağlantısını sağlayan ara bağlantı köprüsü konumundaki Osman Bey Köprüsünün yıkılması sonrasında Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan yeni bir köprü için kolları sıvadı.

12 metre genişlikte 21 metre uzunluktaki 13 adet prefabrik öngermeli kirişin monte edileceği yeni köprü için projelendirme çalışmaları sonrasında yapım çalışmalarına başlandı.

Yeni yapılacak köprünün her iki tarafında da yaya geçişi için kaldırım olacak. Hem yaya hem de araç geçişi yapılabilecek Osman Bey Köprüsünün dere tabanında harçlı pere kaplama ile görsellik kazandırılırken taş duvar imalatları da yapılacak.