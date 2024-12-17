Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı daha da kolaylaştırmak amacıyla başlattığı tramvay hattı projesinde durmaksızın çalışıyor. Yuvam Akarca Konutları’ndan Sultan Murat Caddesi’ne bağlantı sağlayan Anadolu Otoyolu altındaki menfez, 10 gün boyunca çift taraflı araç geçişine kapatılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Toplam uzunluğu 3,8 km olan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde” ray döşeme çalışmasının sağlıklı yürütülmesi amacıyla bölgede trafik düzenlemesine gidiliyor. Buna göre Yuvam Akarca Konutları’ndan, Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi’ne bağlantı sağlayan Anadolu Otoyolu altındaki menfez, 17 Aralık Salı günü 23.30’dan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle araç geçişine kapatılacak.

YENİDEN AÇILACAK

Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapım projesi kapsamında, Sultan Murat Caddesi güzergâhı üzerinde ray döşenmesine ait imalatlar yapılacak olup, bu esnada Anadolu Otoyolu menfezi altı araç geçişine 17/12/2024 tarihinde saat 23:30’dan geçerli olmak üzere 27/12/2024 saat 05:00’e kadar çift taraflı olarak tamamen kapatılacaktır. İmalatların yapımının tamamlanmasının ardından, menfez araç geçişine tekrar açılacaktır. Bu zaman zarfında mevcut trafik akışında herhangi bir olumsuz durum oluşmaması için plan üzerinde gösterilen güzergâhların kullanılması gerekmektedir.”