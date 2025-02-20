Kocaeli Büyükşehir’in karla mücadele ekipleri, etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile hazır kıta bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldı. Ekipler, 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için mesai harcayacak.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ HAZIR KITA BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilimizi de etki altına alması beklenen kar yağışına karşı tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Bu kapsamda ekipler, şehir merkezlerinde de etkili olması beklenen yağışın Kocaeli’nde ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yere sorunsuz ulaşması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri, 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile yüksel kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde ve özellikle yağışın etkili olması beklenen bölgelerde konuşlanarak, hazır kıta bekliyor. Ekipler, il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için mesai harcayacak.

PERSONEL VE EKİPMAN SAYISI ARTTIRILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün etkili kar yağışına yönelik son değerlendirmeleri ve Kocaeli Valiliğinin yaptığı uyarıların ardından Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı’ndan oluşan Karla Mücadele Ekipleri, kentin tüm ilçelerinde ve köy yolları ile yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışması için hazırlıklarını tamamladı. Ocak ayından bu yana özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde aralıklı olarak etkili olan kar yağışına karşı başarılı bir şekilde mücadele eden Büyükşehir ekipleri, 24 saat çalışarak yolları açık tutmuş ve il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına izin vermemişti. Büyükşehir, daha etkili beklenen yağışa karşı personel ve ekipman sayısını da artırdı.

2.321 PERSONEL VE 623 ARAÇ-İŞ MAKİNESİ HAZIR

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi tüm Türkiye’de hissedilmeye başlandı. Kocaeli’nde de etkisini göstermeye başlayan kar yağışına karşı Büyükşehir ekipleri alarma geçti. İSU Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın da destek verdiği Karla Mücadele Ekibi, 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Ekipler; Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerin şehir merkezlerinde de konuşlandırıldı. Ekipler ayrıca; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor. İlçe belediyeleri de 793 personel ve 185 araç ve iş makinesi ile Büyükşehir’in koordinasyonunda görev yapacak.

EKİPLER ŞEHİR MERKEZLERİNDE KONUŞLANDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı aldığı tedbirlerle vatandaşların güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden çalışıyor. Ekipler, yoğun kar yağışı öncesi yüksek ve kırsal kesimlerde olduğu gibi şehir merkezlerinde de konuşlandırıldı. Özellikle hastanelerin acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camilerin, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde kar birikintisi ve buzlanmaya karşı gereken tedbirler alındı. Üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizlenecek.

BUZLANMAYA KARŞI 47 BİN TON TUZ REZERVİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalar ve kar yağışı öncesinde buzlanmayı önlemek için 47 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 15 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.