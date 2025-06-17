Kocaeli Büyükşehir’in ileri teknolojiyle donatılmış Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, uzman kadrosuyla kamu ve özel sektöre güvenilir analiz hizmeti sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı projelerinde önceliği kaliteye veriyor. Bu amaçla kurulan Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, hem Büyükşehir’e hem de diğer kamu kurumları ile özel sektöre hizmet veriyor. Laboratuvar, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Asfalt Üretim ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor.

GÜÇLÜ ALTYAPI, UZMAN KADRO

Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı; asfalt, beton ve zemin laboratuvarları ile saha ekiplerinden oluşuyor. Gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmış altyapısı ve uzman personeli sayesinde analiz çeşitliliğini ve hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kalite ve güven odaklı yaklaşımını yansıtan laboratuvar, sektörde öncü olmayı hedefliyor.

TEKNİK STANDARTLARA UYGUN

Belediye ekipleri, belediyenin işveren olduğu projeler ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar; taş kırma-eleme tesisi ve asfalt plentinin saha ve laboratuvar kontrolleriyle destekleniyor. Bu hizmetler, teknik şartnamelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluk temelinde gerçekleştiriliyor.

TARAFSIZ VE GÜVENİLİR DENETİM

Laboratuvar, tüm süreçlerini tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyor. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun deneyler yaparak kısa sürede sonuç verebilen bir yapı sunuyor.

LABORATUVAR YETERLİLİĞİNİ KANITLADI

2025 yılı itibarıyla Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditasyon almak üzere resmi başvurusunu yapan laboratuvar, uluslararası düzeyde düzenlenen Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Deneyleri’nde gösterdiği başarılarla da bu alandaki yeterliliğini kanıtladı.

MARKA DESTEĞİYLE AKREDİTASYON HEDEFİ

Akreditasyon sürecinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen “Akreditasyon Yol Haritası Projesi” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan laboratuvar, uluslararası geçerliliği olan deney hizmetleri sunma yolunda ilerliyor.