Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında “Dizginlerde Güven, Yürekte Sevgi” temasıyla düzenlediği Binicilik Buluşması’yla baba-çocuk bağlarını güçlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, koruyucu babaların toplumsal rolüne vurgu yapıldı.

Babalar ve çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde ata binerek doğa ve hayvanlarla bağ kurdu. Bu deneyim, çocukların hayvan sevgisini pekiştirirken, babalarla geçirilen anılar unutulmaz kıldı.

Etkinlikte, kum boyama, yüz boyama ve balon dağıtımı gibi atölyeler çocuklar için renkli anlar sundu.

Katılımcılara program sonunda sertifikalar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aile bağlarını güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı destekleyen bu tür etkinliklerle özel günleri anlamlı kılmaya devam edeceğini belirtti.