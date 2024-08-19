Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Merkezlerinde deprem şehitlerini dualarla andı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Anne Şehir Merkezlerinde, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenler unutulmadı.

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde benzer bir acıyı tüm milletçe yaşadık. Bu kapsamda Büyükşehir’in Kocaeli genelindeki Anne Şehir merkezlerine gelen kadınlar, her iki depremde hayatını kaybedenleri dualarla andı.

Anne Şehir merkezlerinde deprem şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, hep birlikte dualar edildi.