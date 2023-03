Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gebze Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu’nda etkinlik düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla özel bireylerin her zaman yanında olan Büyükşehir, özel bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için son olarak Gebze ilçesinde bulunan Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Burada bulunan minikler ve ebeveynleri için Anne Şehir personeli eğlence alanları oluşturdu. Çocuklar ve aileler etkinlikte unutulmaz anlar yaşarken doyasıya eğlendi.

RENGARENK BİR GÜN GEÇİRDİLER

Anne Şehir personelinin yakından ilgilendiği down sendromlu çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan etkinliğe öğretmenleri ile dans ederek başladı. Daha sonra atletizm parkuruna geçerek kıyasıya yarışan minikler eğlenceli anlar yaşadı. El becerilerinin ve görsel hafızalarının gelişmesi için ahşap boyama etkinliği de yaptırılan özel çocuklar, kendileri gibi rengarenk bir gün geçirdi. Ailelerin de katıldığı organizasyon çok beğenildi.