Kocaeli Gölcük Belediyesi’nin karne tatilindeki çocuklara yönelik düzenlediği “Ara Tatil Çocuk Şenliği” 30 Ocak’ta Değirmendere 1 Şubat’ta ise Yazlık’ta çocukları eğlence ile buluşturacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatilinde çocukları eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Çocukların tatil dönemlerini dolu dolu geçirmeleri için İlki Kervansaray’da düzenlenen Ara Tatil Çocuk Şenliği etkinlikleri, Değirmendere Kültür Merkezi ve Yazlık Kültür Merkezi’nde bir kez daha çocuklarla buluşacak.

Çocuk tiyatroları, danslar, yarışmalar ve animasyonlarla eğlence dolu etkinlikler; 30 Ocak Perşembe günü Değirmendere Kültür Merkezi’nde, 1 Şubat Cumartesi günü ise Yazlık Kültür Merkezi’nde çocukları ağırlayacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki tüm çocukları Ara Tatil Çocuk Şenliği’ne davet etti.