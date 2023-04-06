Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan’ın 14. gününde Kuruçeşmeliler ve Bayburtlular derneklerine misafir olduKOCAELİ (İGFA) - Kuruçeşmeliler Derneği’nin düzenlediği mahalle iftarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, daha sonra Kocaeli Bayburtlular Derneği’ni ziyaret ederek burada çay eşliğinde üyelerle sohbet etti.



Dernek başkanları Gökhan Akkaya ve Ali Baştürk’ün de hazır bulunduğu birlikteliklerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, misafirperverlikleri için dernek başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür etti.

Başkan Büyükakın ayrıca, Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği’nin düzenlediği sahur programlarına da katıldı. Buluşmalarda, gönülleri yumuşatan, kalpleri birbirine yaklaştıran Ramazan ayının Türkiye başta olmak üzere insanlık ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olması için dualar edildi.